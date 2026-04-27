Костюк боротиметься за вихід у чвертьфінал в Мадриді 27 квітня: визначився час

Марта Костюк (23) зіграє 27 квітня поєдинок 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді проти американки Кеті Макнеллі (76).

Спортсменки зустрічалися менш ніж два тижні тому на такій же стадії значно менш престижного турніру в Руані. Тоді українка перемогла в трьох сетах і зрештою стала чемпіонкою змагань.

Розклад матчу Костюк у Мадриді на 27 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу одиночного розряду

20:00*. Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США), корт Arantxa Sanchez Stadium, 4-м запуском, після матчу Медведєв – Будков К'єр.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта розібралася з п'ятою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.