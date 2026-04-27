Костюк боротиметься за вихід у чвертьфінал в Мадриді 27 квітня: визначився час
Марта Костюк (23) зіграє 27 квітня поєдинок 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді проти американки Кеті Макнеллі (76).
Спортсменки зустрічалися менш ніж два тижні тому на такій же стадії значно менш престижного турніру в Руані. Тоді українка перемогла в трьох сетах і зрештою стала чемпіонкою змагань.
Розклад матчу Костюк у Мадриді на 27 квітня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта розібралася з п'ятою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.