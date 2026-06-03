Костюк – про російських тенісистів: Після чотирьох років вони чітко показали, на якому боці знаходяться

Марта Костюк перед півфінальним матчем проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої на Ролан Гаррос. поділилася думкою щодо ставлення російських тенісистів до війни, яку їхня країна розв'язала в Україні.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я знаю людей, які залишили Росію в той момент, коли почалася війна, продали свій бізнес, залишили все позаду, тому що не погоджувалися з тим, що їхня країна робить з іншими людьми. Це був їхній спосіб протесту. Вони просто поїхали й або почали нове життя в іншому місці, або публічно засудили це. У Росії є багато публічних людей, які так зробили. Очевидно, зараз вони не можуть повернутися назад. Можливо, колись у майбутньому, не знаю. Але якщо ти не згоден, то є спосіб не жити там.

У нашому спорті ми подорожуємо цілий рік. Якщо справді не погоджуєшся з тим, що відбувається, існує багато способів дистанціюватися від цього. Тобто ми би уникали життя в Росії. У нас є чудовий приклад – Дар'я Касаткіна. Я знаю, що після її публічних заяв до її батьків приходили люди, лякали їх, приходили до їхньої квартири й так далі. Але це не завадило їй змінити громадянство та переїхати.

Наскільки я знаю, вона й так не жила в Росії, як і більшість гравців. Якщо це справді суперечить вашим переконанням, вас ніщо не зупиняє. Очевидно, вони так не думають. Після чотирьох років вони дуже чітко показали, на чиєму вони боці", – заявила Марта.