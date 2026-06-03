Костюк – Андрєєва: визначено фаворитку принципового півфіналу Ролан Гаррос

Букмекери визначилися з котируваннями на півфінальний матч Ролан Гаррос, у якому зустрінуться українка Марта Костюк (15) та росіянка Мірра Андрєєва (8).

Згідно з думкою ліцензованого букмекера betking, невеликою фавориткою поєдинку є наша тенісистка. Коефіцієнт на перемогу Костюк складає 1.72. Успіх Андрєєвої оцінюється цифрою 2.10.

Найімовірнішим підсумковим рахунком за сетами вважається 2:0 на користь Марти. Котирування на цей результат складають 2.66.

Загалом у передтурнірних розкладах українка перебувала на восьмому місці у списку головних фавориток Ролан Гаррос. Андрєєва тут посідала четверту позицію.

Півфінальний поєдинок у Парижі між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою відбудеться 4 червня, початок зустрічі орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Загалом майбутні суперниці двічі грали між собою поточного року, обидва рази сильнішою була українка.





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