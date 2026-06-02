Пухнастий талісман: Костюк показала, хто перший привітав її із виходом у півфінал Ролан Гаррос

Після історичної перемоги над Еліною Світоліною та виходу до свого першого в кар'єрі півфіналу турніру Grand Slam Марта Костюк поділилася з підписниками не лише емоціями від успіху, а й дуже милими кадрами.

Українська тенісистка опублікувала фото зі своїм песиком на ім'я Чіч, якого вона взяла до себе не так давно. Саме пухнастий улюбленець, схоже, став одним із перших, хто "привітав" Марту після найгучнішої перемоги в її кар'єрі.

На знімках Костюк тримає собаку на руках, а на одному з кадрів навіть посадила Чіча у свою фірмову сумку для ракеток і речей, з якою виходить на корт.

Фото миттєво підкорили фанатів, які засипали коментарі сердечками та жартами про нового талісмана української тенісистки.

Нагадаємо, що Марта Костюк стала авторкою історичного досягнення для українського тенісу. У першому в історії українському чвертьфіналі Ролан Гаррос вона переграла Еліну Світоліну з рахунком 6:3, 2:6, 6:2 та вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру.

Тепер на Костюк чекає ще одне ще одне складне випробування – матч проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої, яка також проводить один із найкращих турнірів у своїй кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що після завершення успішного чвертьфіналу на Ролан Гаррос тренерка киянки з посмішкою на обличчі продемонструвала підопічній гральну карту. Пояснюємо, що це означає.