Костюк – про півфінал проти Потапової: Її зміна громадянства для мене нічого не означає

Станіслав Матусевич — 30 квітня 2026, 14:13
Марта Костюк після виходу в півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді поділилася думкою про свою наступну суперницю, ексросіянку, а нині австрійку Анастасію Потапову.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Думаю, у неї хороший турнір. Я бачила лише її сьогоднішній матч, інші не дивилася. Вона виглядає комфортно, впевнено. Вона також добре виступила в Лінці, де дійшла до фіналу, тож думаю, що це буде хороший матч. Для мене це перший півфінал турніру WTA 1000 на ґрунті, для неї теж. Це буде цікавий поєдинок", – сказала Костюк.

Марта відверто відповіла на запитання, чи буде тиснути руку суперниці після її зміни громадянства.

"Єдина людина, якій я тисну руку – це Дар'я Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що не підтримує війну тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку – виключно з поваги. Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює".

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок турніру в Мадриді між Костюк і Касаткіною відбудеться 30 квітня орієнтовно о 22:30 за київським часом. Із анонсом матчу можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

