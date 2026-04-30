Костюк – про півфінал проти Потапової: Її зміна громадянства для мене нічого не означає

Марта Костюк після виходу в півфінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді поділилася думкою про свою наступну суперницю, ексросіянку, а нині австрійку Анастасію Потапову.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

Думаю, у неї хороший турнір. Я бачила лише її сьогоднішній матч, інші не дивилася. Вона виглядає комфортно, впевнено. Вона також добре виступила в Лінці, де дійшла до фіналу, тож думаю, що це буде хороший матч. Для мене це перший півфінал турніру WTA 1000 на ґрунті, для неї теж. Це буде цікавий поєдинок",

Марта відверто відповіла на запитання, чи буде тиснути руку суперниці після її зміни громадянства.

Єдина людина, якій я тисну руку – це Дар'я Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що

тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку – виключно з поваги. Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює".