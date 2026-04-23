Костюк програла на старті парних змагань на турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк разом із данкою Кларою Таусон у першому колі парного розряду на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді поступилися індонезійському дуету Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:7(1).

За поєдинок Костюк і Таусон не подавали навиліт, зробили 7 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло парного розряду, 23 квітня

Марта Костюк (Україна)/Клара Таусон (Данія) – Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен (Індонезія) 3:6, 6:7(1)

В одиночному розряді 24 квітня Костюк (23) проведе матч другого кола проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (80).

Окрім Марти, в одиночках боротьбу з українок продовжує лише Ангеліна Калініна (110), яка в другому раунді обіграла чешку Марі Бузкову (24).

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді завершили боротьбу Еліна Світоліна (7), Юлія Стародубцева (53) та Дар'я Снігур (98).