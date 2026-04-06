Калініна зіграє в основі турніру в Лінці проти суперниці, з якою потрапляла у скандал

Ангеліна Калініна (120), попри поразку в фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці, все ж зіграє в основній сітці змагань у статусі "лакі-лузерки".

Восьма сіяна чешка Сара Бейлек (34) відмовилася від участі, її місце в основі посіла Калініна. У першому колі українка зіграє з угорською тенісисткою Панною Удварді (71). Спортсменки раніше зустрічалися двічі, обидва рази Ангеліна була сильнішою.

Останній очний поєдинок між ними, місяць тому в турецькій Анталії, став скандальним, адже перед матчем угорка отримала телефонні погрози від невідомих із вимогою програти українці.

В основній сітці турніру в Лінці виступить також Даяна Ястремська (49), яка вже дізналася суперницю по першому колу.