Калініна програла білорусці у фіналі кваліфікації турніру в Лінці

Станіслав Матусевич — 6 квітня 2026, 15:14
Ангеліна Калініна (120) не зуміла вийти в основну сітку турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці. У фіналі кваліфікації українка поступилася "нейтральній" Александрі Саснович (115).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Upper Austria Ladies Linz WTA 500
Лінц, Австрія, грунт (зал)
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал кваліфікації, 6 квітня

Александра Саснович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка виграла лише раз.

В основній сітці турніру в Лінці виступить Даяна Ястремська (49), яка вже дізналася суперницю по першому колу.

