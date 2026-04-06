Калініна програла білорусці у фіналі кваліфікації турніру в Лінці

Ангеліна Калініна (120) не зуміла вийти в основну сітку турніру серії WTA 500 в австрійському Лінці. У фіналі кваліфікації українка поступилася "нейтральній" Александрі Саснович (115).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,206,446

Фінал кваліфікації, 6 квітня

Александра Саснович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка виграла лише раз.

В основній сітці турніру в Лінці виступить Даяна Ястремська (49), яка вже дізналася суперницю по першому колу.