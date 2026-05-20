Завацька зі складностями вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Катаріна Завацька (268) пройшла до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос-2026. У півфіналі відбіркового турніру українка обіграла латвійку Дар'ю Семенистую (112).

Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 5:7, 6:2.

Матч міг закінчитися значно раніше, адже Катаріна впевнено вела у другій партії 5:2. Проте Семенистая взяла 5 геймів поспіль і перевела зустріч у вирішальний сет, де українка все ж виявилася сильнішою.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 10 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 8 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Півфінал кваліфікації, 20 травня

Катаріна Завацька (Україна) – Дар'я Семенистая (Латвія) 7:5, 5:7, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. За вихід в основну сітку Ролан Гаррос Завацька зіграє проти сильнішої в поєдинку італійок Лучії Бронцетті (173) та Лукреції Стефаніні (154).

Катаріна залишилася останньою з представників України у кваліфікації паризького мейджору.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналі кваліфікації Завацька обіграла канадійку Керол Чжао (403).