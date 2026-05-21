Завацька – про вихід у фінал кваліфікації Ролан Гаррос: За 7:5, 5:2 вже думала, що робитиму після перемоги

Українка Катаріна Завацька зустріла один із найкращих заходів сонця у Парижі. У тригодинній битві за квиток до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос вона перемогла сіяну сьомою Дар'ю Семенистую з Латвії – 7:5, 5:7, 6:2. Незважаючи на виснажливий фізично і ментально матч, наша героїня дня знайшла час для ексклюзивного інтерв'ю "Чемпіону".

– Катю, вітаю з валідольною перемогою. Проте хотілось би повернутися до початку: з яким планом ви виходили на гру і як його вдалося реалізувати?

– Ілля (Марченко, тренер Завацької. - ред.) підготував тактичні настанови. Головною з них була гра більше під дві руки й атаки під одну руку. Думаю, це якраз і спрацювало, бо суперниця чекала, що я гратиму зліва наліво, але я змогла тримати з нею м'яч справа направо, а зліва більше грала по лінії.

– Наскільки змінилася її гра порівняно з минулим разом?

– Тоді я програла 4:6 у третьому сеті. У боротьбі. Тому зараз не боялася суперницю, а чекала на важкий матч. Цього разу вже я активніше пішла у третій партії й забрала перемогу.

– Найгарячіший момент – другий сет. Як внутрішньо реагували на те, що, ведучи 5:2, партія все ж вислизнула крізь пальці?

– За 5:2 просто заклинило. Думки були такі, що я скоро виграю і що робитиму далі. І не треба боятись таких думок – їм є місце. Але головне, щоб вони не керували тобою і не впливали на твої дії. Так сталося, що я втратила психологічний фокус. Не впоралася і не змогла вибратися з цього стану. Що сказати – погано грала. Погано бачила м'яч. Лише під час туалетної паузи змогла поговорити з собою і почати все з чистого аркушу.

– Ключове питання – як вирулити після такого ментального удару? У більшості випадків у подібній ситуації в матч уже не повертаються. Вам це вдалося бездоганно. Чи міняли ви план? На чому акцентували увагу?

– Справді, повертатися, коли ти був за гейм від перемоги з таким запасом, вкрай важко. Особливо на Ролан Гаррос. Вести 7:5, 5:2 і не закрити матч... Я розуміла, що за грою я їй не поступаюся. Те, що я вимкнулася у другому сеті, – не було остаточним кінцем. Мені треба було заново зібратися. Сила в тому, щоб зрозуміти – що саме я буду робити і як боротися. А боротися я люблю. Я нічого не змінювала – грала так само, як і на початку матчу в тактичному плані. Повернула чіткість фокусу, додала агресивності. І мені вдалося самій забрати третій сет.

– Ваш тейп на нозі виглядає лячно. Як ви почуваєтеся після такого виснажливого матчу? Що потрібно для швидкого й якісного відновлення – сон, їжа, крижана ванна, келих пива?..

– Відновлюватися буде важкувато, але для мене три години на корті – класика. Так, коліно ще ниє. Сподіваюся, нічого серйозного. Після Ролан Гаррос перевірю його стан більш детально. На жаль, що не стало сюрпризом, додався біль у стопі. Вона бере на себе більше навантаження, компенсуюче те, яке мало б іти на коліно. Проте відновлення вже триває повним ходом. Я добре повечеряла, полежала у крижаній ванні. А келих пива за мене випив Ілля (посміхається).

– Я мушу одразу сказати, що в наступному питанні більша його частина – жартівлива. Чи ділиться з вами Ілля Марченко секретним планом, який використував, будучи гравцем? Адже він легко зібрав кар'єрний Слем квалів.

– Так-так, у Іллі завжди є план. Іноді він не знає, чого від мене очікувати, але добре знає мої сильні сторони. Він ділиться своїм досвідом, що здобув як гравець і тренер. До речі, він розповідав, що, приїжджаючи на кваліфікацію Grand Slam, знав, що пройде її. Звучить дивно і трохи абстрактно, але така віра потрібна. Сподіваюсь, у мене буде виходити так само.

– Що ви скажете про вашу суперницю по фіналу, італійку Лючію Бронцетті?

– Розкривати тактичні карти, мабуть, не стану, адже є ризик, що ця інформація дійде до неї й вона буде підготовлена. Втім, приблизний план уже готовий. У мене є деякі ідеї та пропозиціїї, і я ділюся ними з Іллею, а він уже чітко все розкладає по поличках – як відповідати на ті чи інші удари або дії.

Я зустрічалася з нею двічі. У нас паритет. Їй не дуже подобається мій теніс, а саме – моя варіативність. Якщо я зможу використати свій арсенал, то матиму шанси перемогти. Проте все одно буде боротьба нервів. Це фінал кваліфікації, на кону дуже багато – путівка в основу. Мій настрой буде, як завжди, – на битву. Сподіваюся, тіло мене підтримає в моїх починаннях.

У будь-якому разі те, що зараз відбувається, – уже йде в плюс. Я взагалі не мала потрапити у квал і не очікувала, що зіграю тут. Хоча й дуже хотіла, цілячись виграти "75к". Але не здобула тих результатів, які б гарантували мені місце на Ролан Гаррос заздалегідь. Тож кожен матч – це мій бонус. І я вірю, що можу зробити ще один крок уперед.

Матч за вихід в основну сітку Ролан Гаррос між Катаріною Завацькою та Лючією Бронцетті відбудеться 22 травня, час початку зустрічі визначиться пізніше.