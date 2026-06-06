Після болючої травми на Ролан Гаррос: Завацька зачарувала мережу ніжними фото із Сен-Тропе

Українська тенісистка Катаріна Завацька потішила підписників новою серією атмосферних фотографій із французького Сен-Тропе, де вона перебувала під час свого виступу на кваліфікації Ролан Гаррос.

Спортсменка опублікувала кадри з вузьких затишних вуличок знаменитого курортного міста, а також світлини на тлі розкішних середземноморських пейзажів.

Для фотосесії Завацька обрала ніжний літній образ — білу сукню, яка чудово доповнила атмосферу Французької Рив'єри.

Особливу увагу шанувальників привернуло те, що тенісистка наразі пересувається на милицях. Попри це, Катаріна не втратила позитивного настрою та поділилася красивими моментами свого перебування у Франції.

Для українки останні тижні видалися непростими. Нагадаємо, що Завацька не змогла пробитися до основної сітки Ролан Гаррос-2026.

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У фінальному раунді кваліфікації українка зустрічалася з італійкою Лучією Бронцетті. У вирішальній партії проблеми з коліном почали дедалі сильніше турбувати українську тенісистку. Поступаючись 0:3, Завацька була змушена достроково припинити боротьбу через травму.