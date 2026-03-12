Світоліна в грі: визначилися всі чвертьфіналістки турніру в Індіан-Веллсі

Стали відомі останні четверо чвертьфіналісток турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) зуміла дістатися до цієї стадії змагань. Окрім неї, у чвертьфіналах зіграють Іга Швьонтек (2, Польща), Джессіка Пегула (5, США) та Єлена Рибакіна (3, Казахстан).

Світоліна не витратила багато сил на матч 1/8 фіналу, адже її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) знялася з гри в третьому геймі другого сету, програючи 1:6, 1:1.

Наступною суперницею українки стане Швьонтек. Друга ракетка світу розгромила іншу представницю Чехії, Кароліну Мухову (13) з рахунком 6:2, 6:0. Світоліна і Швьонтек провели між собою 5 поєдинків, чотири рази перемогла полька.

Пегула прибрала зі свого шляху швейцарку Белінду Бенчич (12) – 6:3, 7:6(5). Статистика виглядає дивною, але до цієї зустрічі Джессіка програла чотири поспіль матчі Бенчич, не зумівши взяти в них жодного сету. Пегула продовжила свою переможну серію в Турі після завоювання титулу в Дубаї.

Рибакіна пройшла у чвертьфінал завдяки травмі паху Сонай Картал (54). Гра складалася непросто для казахстанки, однак за рахунку 6:4, 4:3 британка не зуміла продовжувати зустріч. Надалі Рибакіна протистоятиме Пегулі, яку перемогла у півфіналі цьогорічного Australian Open. Загалом рахунок очних матчів 4:3 на користь Єлени.

Чвертьфінальні пари жінок на турнірі в Індіан-Веллсі

Вікторія Мбоко (Канада) – Аріна Сабалєнка (-)

Лінда Носкова (Чехія) – Талія Гібсон (Австралія)

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)

– Іга Швьонтек (Польща) Джессіка Пегула (США) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Поєдинки відбудуться 12 березня. Матч Еліни Світоліної має розпочатися орієнтовно о 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Світоліна дала пресконференцію після перемоги над Синяковою, де підняла питання ставлення світу до війни в Україні.