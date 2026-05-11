Світоліна – про зняття санкцій з білоруських спортсменів: Безумовно не підтримую це обговорення
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала рекомендацію МОК зняти санкції з білоруських спортсменів і допустити їх до міжнародних змагань під національною символікою.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Це дуже складне питання, тому що війна все ще триває. Ракети все ще летять по Україні. Ці дві країни все ще вважаються агресорами.
Для нас дуже сумно і дуже боляче бачити, що таке взагалі розглядається, що про це говорять. Це дуже, дуже важка тема. Мені є багато що сказати. Думаю, зараз не найкращий час. Але я безумовно не підтримую ці обговорення", – сказала Світоліна.
Еліна поділилася своїми думками з приводу критичних висловлювань щодо російських та білоруських тенісистів своєї колеги по національній збірній Олександри Олійникової.
"Я бачила коментарі з цього приводу. Насправді я хотіла отримати від неї більше інформації. У мене ще не було можливості з нею поговорити, щоб зрозуміти, що саме вона мала на увазі. Я бачила пост, але більше нічого про це не знаю. Мені потрібно більше інформації з цієї теми".
Нагадаємо, що 11 травня орієнтовно о 16:00 Світоліна проведе матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі проти чешки Ніколи Бартункової.