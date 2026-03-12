Світоліна: Світ поступово забуває про війну в Україні

Перша ракетка України Еліна Світоліна поспілкувалася з журналістами після перемоги над чешкою Катериною Синяковою і виходу у чвертьфінал на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Насамперед, хочу побажати Катерині якнайшвидшого відновлення. Вона провела тут чудовий турнір, здобула хороші перемоги, тож, звісно, дуже прикро завершувати виступ саме так. Але в неї точно багато позитивного, що можна винести з цього тижня. Для мене ж це трохи більше часу на відновлення перед завтрашнім великим матчем", – сказала Світоліна.

Еліна позитивно відгукнулася про свою наступну суперницю, другу ракетку світу Ігу Швьонтек із Польщі.

"Іга була однією з перших, хто дійсно відкрито підтримав Україну. Вона дуже довго носила стрічку з кольорами українського прапору, багато разів говорила про війну. Ми проводили разом із нею матч на підтримку України, збирали кошти, і тоді вдалося зібрати велику суму на важливу справу. Тому для мене вона завжди була і завжди буде тим гравцем, яка зробила більше за всіх".

Світоліна відчуває, що світ потроху забуває про війну в Україні.

" У мене є таке відчуття. Я все ще дуже глибоко в цій темі, тому що моя сім'я там, мої друзі там. Я й сама досить часто повертаюся туди. Але думаю, через інші війни та конфлікти у світі Україна вже давно не є головною темою заголовків".

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), а у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82). Чвертьфінальний поєдинок проти Швьонтек Еліна проведе 12 березня орієнтовно о 23:30 за київським часом.