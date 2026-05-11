Світоліна 11 травня побореться за вихід у чвертьфінал турніру в Римі: визначився час

Дві українські тенісистки проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі 11 травня. Еліна Світоліна (10) зіграє в 1/8 фіналу одиночного розряду, а Надія Кіченок стартуватиме в парах.

Перша ракетка України екзаменуватиме 20-річну чешку Ніколу Бартункову (94), яка потрапила в основну сітку змагань у статусі "лакі-лузера". Тенісистки раніше не зустрічалися.

Надія Кіченок разом із сербкою Александрою Крунич проведуть поєдинок проти дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США).

Розклад матчів українок у Римі на 11 травня

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

1/8 фіналу одиночного розряду

16:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Нікола Бартункова (Чехія), корт BNP Paribas Arena, 3-м запуском, після матчу Тіафо – Пеллегріно.

Перше коло парного розряду 13:30*. Надія Кіченок (Україна)/Александра Крунич (Сербія) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США), корт Court 13, 2-м запуском, після матчу Дзянь/Іфань – Даніліна/Мухаммад.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що напередодні, в матчі третього кола турніру в Римі, Еліна Світоліна розгромила американку Гейлі Баптист (25).