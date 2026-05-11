Світоліна 11 травня побореться за вихід у чвертьфінал турніру в Римі: визначився час
Дві українські тенісистки проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі 11 травня. Еліна Світоліна (10) зіграє в 1/8 фіналу одиночного розряду, а Надія Кіченок стартуватиме в парах.
Перша ракетка України екзаменуватиме 20-річну чешку Ніколу Бартункову (94), яка потрапила в основну сітку змагань у статусі "лакі-лузера". Тенісистки раніше не зустрічалися.
Надія Кіченок разом із сербкою Александрою Крунич проведуть поєдинок проти дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США).
Розклад матчів українок у Римі на 11 травня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що напередодні, в матчі третього кола турніру в Римі, Еліна Світоліна розгромила американку Гейлі Баптист (25).