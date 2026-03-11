Визначилася потенційна суперниця Світоліної у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі

Друга ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек стала черговою чвертьфіналісткою на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У матчі 1/8 фіналу вона без проблем обіграла чешку Кароліну Мухову (13).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 11 березня

Іга Швьонтек (Польща) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:2, 6:0

Тенісистки зустрічалися всьоме, полька здобула п'яту перемогу. У наступному раунді змагань Швьонтек може зустрітися з Еліною Світоліною (9), якщо українка у своєму матчі 1/8 фіналу переможе ще одну чешку, Катерину Синякову (44).

Нагадаємо, що матч Світоліної з Синяковою має відбутися 12 березня, орієнтовно опівночі за київським часом.