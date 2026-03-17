Фейл у фіналі Індіан-Веллс: Сабалєнку оголосили під іншим прізвищем під час нагородження

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка здобула титул на престижному турнірі BNP Paribas Open, однак церемонія нагородження запам'яталася ще й гучним конфузом.

У фіналі турніру в Каліфорнія білоруська тенісистка здолала Єлену Рибакіну у напруженому матчі (3:6, 6:3, 7:6 (6)).

Однак одразу після фіналу стався курйоз. Під час виходу чемпіонки на церемонію нагородження ведучий на стадіоні серйозно перекрутив її прізвище.

Замість правильного Сабалєнка він оголосив: "Аріна Са-бланка".

Помилка пролунала просто перед багатотисячною аудиторією та швидко розлетілася у соцмережах.

