Класичного фіналу не буде: Алькарас програв росіянину в півфіналі Індіан-Веллса

Станіслав Матусевич — 15 березня 2026, 11:33
Класичного фіналу не буде: Алькарас програв росіянину в півфіналі Індіан-Веллса
Визначилися фіналісти на Мастерсі в Індіан-Веллсі. Очікуваної зустрічі двох перших ракеток світу, Карлоса Алькараса та Янніка Сіннера, не станеться. Іспанець програв Даніїлу Медведєву (11) тож саме "нейтрал" протистоятиме італійцю у вирішальному матчі.

Сіннер у першому півфіналі дня без проблем обіграв німця Александра Звєрєва (4) – 6:2, 6:4, здобувши над ним уже шосту поспіль перемогу.

А ось Алькарас зазнав першої поразки у поточному сезоні. Медведєв за півтори години виявився сильнішим з рахунком 6:3, 7:6(3). Лідер світового рейтингу у другому сеті лідирував з брейком, потім мав два сет-пойнти на прийомі у десятому геймі, і все ж програв на тай-брейку.

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Півфінали, 14 березня

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:2, 6:4

Даніїл Медведєв (-) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:3, 7:6(3)

Сіннер і Медведєв зустрічалися раніше 15 разів, 8 перемог на рахунку італійця. Фінальний матч Мастерсу між ними відбудеться 15 березня орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні в Індіан-Веллсі визначилися фіналістки в жіночому одиночному розряді. 

