Світоліна зустрінеться з третьою ракеткою світу в півфіналі в Індіан-Веллсі

Суперницею українки Еліни Світоліної (9) по півфіналу турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі стане чинна чемпіонка Australian Open, третя ракетка світу Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан.

У чвертьфіналі Рибакіна за півтори години обіграла господарку кортів Джессіку Пегулу (5) з рахунком 6:1, 7:6(4).

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 13 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 6:1, 7:6(4)

Тенісистки зустрічалися всьоме, казахстанка здобула чотири перемоги. У півфіналі турніру в Індіан-Веллсі Рибакіна зіграє проти Світоліної, з якою має рівновагу 3:3 в очних поєдинках. Матч відбудеться 14 березня.

Еліна у своєму чвертьфіналі була сильнішою за Ігу Швьонтек (2. Польща).

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.