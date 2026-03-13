Українська правда
Чемпіон Теніс

Світоліна зустрінеться з третьою ракеткою світу в півфіналі в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 13 березня 2026, 03:55
Єлена Рибакіна
Getty images

Суперницею українки Еліни Світоліної (9) по півфіналу турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі стане чинна чемпіонка Australian Open, третя ракетка світу Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан.

У чвертьфіналі Рибакіна за півтори години обіграла господарку кортів Джессіку Пегулу (5) з рахунком 6:1, 7:6(4).

BNP Paribas Open WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Чвертьфінал, 13 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 6:1, 7:6(4)

Тенісистки зустрічалися всьоме, казахстанка здобула чотири перемоги. У півфіналі турніру в Індіан-Веллсі Рибакіна зіграє проти Світоліної, з якою має рівновагу 3:3 в очних поєдинках. Матч відбудеться 14 березня.

Еліна у своєму чвертьфіналі була сильнішою за Ігу Швьонтек (2. Польща).

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.

Індіан-Веллс Еліна Світоліна Єлєна Рибакіна

Індіан-Веллс

