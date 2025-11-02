Снігур вдруге за три роки здобула титул на турнірі в Глазго

Дар'я Снігур (165) стала переможницею турніру серії ITF W75, який проходить у шотландському Глазго. У фіналі третя сіяна українка перемогла швейцарку Сюзан Бандеккі (199).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Glasgow

Глазго, Шотландія, хард

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 2 листопада

Дар'я Снігур (Україна) – Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вшосте, п'ять перемог на рахунку українки.

23-річна Снігур провела 18 фінал на рівні ITF і здобула 10 титул. Два роки тому Дар'я вже вигравала ці змагання у Глазго.

Нагадаємо, що на старті турніру Снігур впевнено обіграла японку Маюку Аїкаву (673), у другому колі розгромила 17-річну британку Рубі Кулінг, яка не має дорослого рейтингу. У чвертьфіналі Дар'я здобула легку перемогу над естонкою Єленою Малигіною (497), а в півфіналі впоралася з німкенею Моною Бартель (198).