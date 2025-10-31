Снігур здобула третю впевнену перемогу і вийшла в півфінал у Глазго

Дар'я Снігур (165) легко вийшла у півфінал турніру серії ITF W75, який проходить у шотландському Глазго. У чвертьфіналі третя сіяна українка розгромила естонку Єлену Малигіну (497).

Матч тривав усього 54 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця теж виконала 1 ейс, та не помилялася на подачі, однак не зуміла реалізувати свій єдиний брейк-пойнт.

ITF W75, Glasgow

Глазго, Шотландія, хард

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 31 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Єлена Малигіна (Естонія) 6:2, 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемогла українка. У півфіналі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між лідеркою посіву Кейтлін Кеведо (143, Іспанія) та Моною Бартель (198, Німеччина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Глазго Снігур впевнено обіграла японку Маюку Аїкаву (673), а в другому колі розгромила 17-річну британку Рубі Кулінг, яка не має дорослого рейтингу.