Снігур з камбеком обіграла відому німкеню і вийшла в фінал у Глазго

Дар'я Снігур (165) із камбеком пробилася у фінал турніру серії ITF W75, який проходить у шотландському Глазго. У півфіналі третя сіяна українка перемогла колишню 23 ракетку світу німкеню Мону Бартель (198).

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

Після невдалого першого сету Снігур налагодила гру на власних подачах, не дозволивши суперниці надалі зробити жодного брейку. Самій же Дар'ї вистачило по одній взятій подачі Бартель у другій та третій партіях, незважаючи на велику кількість ейсів німкені.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 2 брейки. Її суперниця виконала 19 (!) ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Glasgow

Глазго, Шотландія, хард

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 31 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Мона Бартель (Німеччина) 2:6, 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися втретє, двічі перемогла українка. Цікаво, що Снігур обігравала Бартель два роки тому, в фіналі турніру аналогічного рівня в Глазго.

У вирішальному матчі змагань Снігур зіграє з переможницею поєдинку між Сюзан Бандеккі (199, Швейцарія) та Кайсою Рінальдо Перссон (305, Швеція).

Нагадаємо, що на старті турніру в Глазго Снігур впевнено обіграла японку Маюку Аїкаву (673), у другому колі розгромила 17-річну британку Рубі Кулінг, яка не має дорослого рейтингу. У чвертьфіналі Дар'я здобула легку перемогу над естонкою Єленою Малигіною (497).