Снігур впевнено вийшла у друге коло турніру ITF у Глазго

Дар'я Снігур (165) без проблем вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, який проходить у шотландському Глазго. Третя сіяна українка обіграла японську тенісистку Маюку Аїкаву (673).

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт і обійшлася без подвійних помилок, зробивши 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та не реалізувала свій єдиний брейк-пойнт.

ITF W75, Glasgow

Глазго, Шотландія, хард

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 28 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Маюка Аїкава (Японія) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між Ралукою Шербан (236, Кіпр) та Рубі Кулінг (-, Велика Британія).

Нагадаємо, що минулого тижня Снігур не зуміла пройти перше коло на турнірі серії WTA 125 в італійському Роверето.