Снігур віддала лише чотири гейми на шляху до чвертьфіналу в Глазго

Станіслав Матусевич — 30 жовтня 2025, 13:16
Дар'я Снігур
Дар'я Снігур (165) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75, який проходить у шотландському Глазго. Третя сіяна українка розгромила 17-річну британку Рубі Кулінг, яка ще не має дорослого рейтингу.

Матч тривав лише 54 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Glasgow
Глазго, Шотландія, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 29 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Рубі Кулінг (Велика Британія) 6:2, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Єленою Малигіною (497, Естонія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Глазго Снігур впевнено обіграла японку Маюку Аїкаву (673).

