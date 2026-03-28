Калініна зіграє у четвертому поспіль фіналі турнірів WTA

Ангеліна Калініна (127) вийшла в фінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, перемігши у півфінальному поєдинку словенку Тамару Зіданшек (130).

Гра тривала 2 години 19 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 4:6, 6:3.

Перемога Калініної могла бути значно простішою, однак після рахунку 4:2 у другій партії українка програла 4 гейми поспіль. Втім, третій сет залишився за Ангеліною.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів та зробила 5 помилок на подачі, однак спромоглася лише на 6 брейків.

Dubrovnik Open – WTA 125

Дубровник, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 28 березня

Суперниці зустрічалися втретє цього сезону, українка неодмінно пеермагала. У фіналі Калініна зіграє проти іспанки Андреа Ласаро Гарсії (170).

З урахуванням двох поспіль титулів на змаганнях аналогічної категорії в Анталії, переможна серія Ангеліни триває вже 14 матчів, це повторення її особистого рекорду. Загалом наша тенісистка вийшла у четвертий поспіль фінал турнірів серії WTA 125

Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151). У чвертьфіналі українка обіграла словенку Полону Герцог.