Калініна зіграє у четвертому поспіль фіналі турнірів WTA
Ангеліна Калініна (127) вийшла в фінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, перемігши у півфінальному поєдинку словенку Тамару Зіданшек (130).
Гра тривала 2 години 19 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 4:6, 6:3.
Перемога Калініної могла бути значно простішою, однак після рахунку 4:2 у другій партії українка програла 4 гейми поспіль. Втім, третій сет залишився за Ангеліною.
За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів та зробила 5 помилок на подачі, однак спромоглася лише на 6 брейків.
Суперниці зустрічалися втретє цього сезону, українка неодмінно пеермагала. У фіналі Калініна зіграє проти іспанки Андреа Ласаро Гарсії (170).
З урахуванням двох поспіль титулів на змаганнях аналогічної категорії в Анталії, переможна серія Ангеліни триває вже 14 матчів, це повторення її особистого рекорду. Загалом наша тенісистка вийшла у четвертий поспіль фінал турнірів серії WTA 125
Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151). У чвертьфіналі українка обіграла словенку Полону Герцог.