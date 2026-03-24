Калініна з непростої перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії
Ангеліна Калініна (127) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, перемігши на старті змагань італійку Лауру Бронцетті (152).
Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 0:6, 6:2.
За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Аналогічні статистичні показники має й її суперниця.
Dubrovnik Open – WTA 125
Дубровник, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 24 березня
Суперниці зустрічалися вчетверте, рахунок рівний, 2:2. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти сильнішої у протистоянні італійок Нурії Бранкаччо (151) та Лізи Пігато (200).
Нагадаємо, що два останні турніри серії WTA 125, в яких Калініна брала участь, завершувалися її перемогами.