Калініна з непростої перемоги стартувала на турнірі WTA у Хорватії

Станіслав Матусевич — 24 березня 2026, 16:21
Ангеліна Калініна
btu.org.ua

Ангеліна Калініна (127) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, перемігши на старті змагань італійку Лауру Бронцетті (152).

Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 0:6, 6:2.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Аналогічні статистичні показники має й її суперниця.

Dubrovnik Open WTA 125
Дубровник, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 24 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Лаура Бронцетті (Італія) 7:5, 0:6, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, рахунок рівний, 2:2. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти сильнішої у протистоянні італійок Нурії Бранкаччо (151) та Лізи Пігато (200).

Нагадаємо, що два останні турніри серії WTA 125, в яких Калініна брала участь, завершувалися її перемогами.

