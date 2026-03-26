Калініна легко вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Хорватії

Ангеліна Калініна (127) без проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, розгромивши в матчі другого кола італійку Нурію Бранкаччо (151).

Гра тривала 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала жодного з 6 брейк-пойнтів.

Dubrovnik Open – WTA 125

Дубровник, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 26 березня

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між Полоною Герцог (303, Словенія) і Тамарою Корпач (112, Німеччина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку іншу італійку, Лауру Бронцетті (152).