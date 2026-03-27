Калініна продовжила переможну серію і вийшла в півфінал турніру WTA у Хорватії

Станіслав Матусевич — 27 березня 2026, 21:07
Ангеліна Калініна (127) вийшла в півфінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Полону Герцог (303).

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Dubrovnik Open WTA 125
Дубровник, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Чвертьфінал, 27 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Полона Герцог (Словенія) 7:6(4), 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У півфіналі Калініна зіграє проти іншої словенки, Тамари Зіданшек (130).

З урахуванням двох поспіль титулів на змаганнях аналогічної категорії в Анталії, переможна серія Ангеліни триває вже 13 матчів.

Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151).

