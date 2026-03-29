Калініна не зуміла виграти третій поспіль турнір WTA

Ангеліна Калініна (127) поступилася в фіналі турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику іспанській тенісистці Андреа Ласаро Гарсії (170).

Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 3:6.

У другій партії українка вела з брейком, однак не втримала перевагу.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Dubrovnik Open – WTA 125

Дубровник, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал, 29 березня

Андреа Ласаро Гарсія (Іспанія) – Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була іспанка.

Калініній не вдалося покращити особистий рекорд з 14 перемог поспіль. До турніру в Дубровнику Ангеліна стала переможницею двох поспіль змагань аналогічної категорії в турецькій Анталії.

Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151). У чвертьфіналі українка обіграла словенку Полону Герцог (303), а в півфіналі здолала Тамару Зіданшек (130, Словенія).