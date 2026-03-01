Фінальний матч турніру АТР 500 в Дубаї не відбувся: відома причина

Фінальний поєдинок турніру серії АТР 500 в еміратському Дубаї між "нейтральним" Даніілом Медведєвим та нідерландцем Таллоном Грікспором не відбувся через травму останнього.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

Грікспор у півфінальному матчі проти іншого росіянина, Андрєя Рубльова, зазнав травми підколінного сухожилля й не зміг вийти на корт, тож чемпіоном у Дбуаї було визнано Медведєва.

"Я зробив усе можливе ввечері, вночі виспався, але зранку відчув себе погано. Я поїхав у лікарню і пройшов обстеження, яке виявило надрив привідного м'яза. На жаль, я отримав цю травму під час першого сету півфіналу. Мені довелося ухвалити складне рішення знятися з фіналу і наступних турнірів. Дуже шкода, але так йдуть справи. Тепер я постараюся максимально відновитися, щоб якомога швидше повернутися на корт", – прояснив ситуацію Грікспор.

Відомо, що нідерландець не зможе виступити на наступних престижних турнірах АТР 1000 в Індіан-Веллсі та Маямі.

Нагадаємо, що на змаганні АТР 500 в мекиканському Акапулько переможцем став італієць Флавіо Коболлі.