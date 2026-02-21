Світоліна – про перемогу над Гофф: Грала так, немов завтра не настане

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась емоціями від важкої перемоги над четвертою ракеткою світу зі США Коко Гофф у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Дубаї.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

" Якщо чесно, після такої битви в мене просто немає слів. Я дійсно намагалася викластися повністю, грала так, немов завтра не настане – просто намагалася віддати всі сили. І величезне спасибі за вашу підтримку!", – емоційно висловилася Світоліна.

У фіналі Еліні протистоятиме інша американка, п'ята ракетка світу Джессіка Пегула. Тенісистки раніше зустрічалися 8 разів, одеситка вигравала тричі.

"М и вже грали кілька разів, тож добре знаємо гру одна одної. Вона зараз показує хороший теніс – я трохи подивилася її півфінал. Тепер для мене головне – відновитися і підготуватися до фіналу", – сказала Світоліна.

Наостанок Еліна тепло подякувала українським уболівальникам за підтримку.

"Д уже особливе відчуття – бачити стільки українських прапорів. Для мене це багато значить. Коли мені важко, коли я поступаюся в рахунку і коли накривають емоції, я намагаюся тримати в голові, через які складні часи проходить Україна. Я дуже щаслива і вдячна за можливість бути тут, виступати і представляти Україну. І намагаюся робити це гідно. Слава Україні!"

Фінальний матч турніру в Дубаї між Еліною Світоліною та Джессікою Пегулою відбудеться 21 лютого о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13), а у чвертьфіналі була сильнішою за хорватку Антонію Ружич (67).