Низка відомих тенісистів не можуть залишити Дубай через військовий конфлікт

Низка відомих тенісистів, серед яких "нейтрали" Даніїл Медведєв та Андрєй Рубльов, нідерландець Таллон Грікспор, а також відомі майстри парних змагань: Харрі Хеліоваара, Генрі Паттен, Марсело Аревало та Мате Павич не можуть залишити Дубай через військовий конфлікт на Близькому Сході між США й Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомила єгипетська спортивна журналістка Рім Абуллейл, яка висвітлювала події турніру серії АТР 500 у Дубаї й теж залишається в місті.

"Гравці та їхні тренери досі перебувають у Дубаї. У місті було зафіксовано перехоплення ракет і безпілотників, але поки що ми в безпеці і просто чекаємо, коли повітряний простір знову відкриється. Час закриття повітряного простору періодично продовжується, у поточному повідомленні зазначено, що польоти заборонені щонайменше до 15:00 завтрашнього дня. Швидше за все, цей термін буде продовжено ще раз", – написала Абуллейл.

Гравці очікують на можливість вилетіти до американського Індіан-Веллса, де 4 березня стартує престижний турнір серії АТР 1000.

Нагадаємо, що Таллон Грікспор знявся перед фіналом турніру в Дубаї через травму підколінного сухожилля, чемпіоном автоматично став Медведєв. Парні змагання виграли Хеліоваара і Паттен.