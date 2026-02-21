Фінал турніру в Дубаї. Світоліна – Пегула: рекорди, досягнення, цифри

21 лютого о 17:00 за київським часом українська тенісистка Еліна Світоліна та американка Джессіка Пегула проведуть фінал турніру серії WTA 1000 в Дубаї, ОАЕ.

Пропонуємо вашій увазі статистику та цікаві досягнення, з якими обидві тенісистки підходять до вирішального матчу.

Еліна Світоліна проведе свій п'ятий фінал змагань WTA 1000 і спробує завоювати п'ятий титул. Попередні чотири українка виграла (Дубай-2017, Рим-2017, Торонто-2017, Рим-2018). Загалом для неї це 24 вирішальний матч рівня Туру, у попередніх 23-х одеситка здобула 19 трофеїв.

Світоліна проведе 61 матч проти суперниці, що входить до топ-5 світового рейтингу. На її рахунку 25 перемог. Більше з чинних тенісисток мають лише "нейтральні" Вікторія Азаренка та Аріна Сабалєнка.

З часу введення формату WTA 1000 у 2009 році Еліна має найбільший проміжок часу серед усіх гравчинь між двома потрапляннями у фінал змагань такого рівня (7 років 277 днів від Рима-2018).

Українка здобула найбільше перемог за всю історію турніру в Дубаї (24), випереджаючи на 2 данку Каролін Возняцкі та на 3 – сербку Єлену Янкович, які вже завершили кар'єри.

Джессіка Пегула зіграє свій 8 фінал рівня WTA 1000 й боротиметься за 4 титул. Загалом вона проведе 21 вирішальний матч рівня Туру, наразі американка має 9 перемог.

Пегула в 68 раз протистоятиме суперниці з топ-10 світового рейтингу і спробує здобути ювілейну 30 перемогу.

Джессіка є третьою тенісисткою після Серени Вільямс та Мартіни Навратілової, яка досягла мінімум 5 фіналів змагань WTA 1000 після 30 років. Пегула вийшла у свій 5 фінал, у лідерки Серени їх аж 16.

Американка у 31 рік 356 днів є третьою найстаршою фіналісткою в Дубаї. Вінус Вільямс у 2014 році та Наталі Тозья (2001) було на два роки більше.

Нагадаємо, що фінальний матч турніру в Дубаї між Еліною Світоліною та Джессікою Пегулою відбудеться 21 лютого о 17:00 за київським часом.