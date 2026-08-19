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Звитяга над принциповою суперницею: огляд матчу 1/8 фіналу Костюк – Андрєєва у Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 19 серпня 2026, 23:01
Звитяга над принциповою суперницею: огляд матчу 1/8 фіналу Костюк – Андрєєва у Цинциннаті
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк (11) перемогла "нейтральну" Мірру Андрєєву (6) в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті й вийшла до чвертьфіналу змагань.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:0, 6:2.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
1/8 фіналу, 19 серпня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 6:0, 6:2

Тенісистки зустрічалися вчетверте поточного сезону, українка має три перемоги. У наступному раунді Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Коко Гофф (4, США) та Марі Боузкової (27, Чехія).

Костюк вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті. Загалом 24-річна киянка вшосте зіграє на цій стадії "тисячників" і спробує вийти до третього півфіналу.

Звитяга над Андрєєвою принесла Марті низку цікавих досягнень.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).

Марта Костюк огляд матчу Міра Андрєєва

Марта Костюк

Досягнення Костюк після перемоги над Андрєєвою в Цинциннаті
Костюк обіграла росіянку Андрєєву і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру в Цицнциннаті
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Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, де зустрінеться з росіянкою Андрєєвою

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