Звитяга над принциповою суперницею: огляд матчу 1/8 фіналу Костюк – Андрєєва у Цинциннаті
Друга ракетка України Марта Костюк (11) перемогла "нейтральну" Мірру Андрєєву (6) в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті й вийшла до чвертьфіналу змагань.
Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:0, 6:2.
Огляд матчу
Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 6:0, 6:2
Тенісистки зустрічалися вчетверте поточного сезону, українка має три перемоги. У наступному раунді Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Коко Гофф (4, США) та Марі Боузкової (27, Чехія).
Костюк вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті. Загалом 24-річна киянка вшосте зіграє на цій стадії "тисячників" і спробує вийти до третього півфіналу.
Звитяга над Андрєєвою принесла Марті низку цікавих досягнень.
Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).