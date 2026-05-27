Огляд впевненої перемоги Світоліної у другому колі Ролан Гаррос

Олександр Булава — 27 травня 2026, 18:11
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у матчі другого раунду Ролан Гаррос обіграла переможницю кваліфікації іспанку Кейтлін Кеведо (128).

Огляд матчу

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло, 27 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) 6:0, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти німкені Тамари Корпач (95).

Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у третє коло Ролан Гаррос-2026. Минулого сезону одеситка дійшла в Парижі до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у стартовому раунді змагань Еліна у надважкому матчі перемогла угорку Анну Бондар (57).

