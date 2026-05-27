Огляд впевненої перемоги Світоліної у другому колі Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у матчі другого раунду Ролан Гаррос обіграла переможницю кваліфікації іспанку Кейтлін Кеведо (128).

Огляд матчу

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти німкені Тамари Корпач (95).

Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у третє коло Ролан Гаррос-2026. Минулого сезону одеситка дійшла в Парижі до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у стартовому раунді змагань Еліна у надважкому матчі перемогла угорку Анну Бондар (57).