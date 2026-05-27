Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Світоліна – про самовдосконалення: Зараз використовую свій час набагато розумніше

Станіслав Матусевич — 27 травня 2026, 22:01
Світоліна – про самовдосконалення: Зараз використовую свій час набагато розумніше
Еліна Світоліна
Скріншот із трансляції

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу в третє коло Ролан Гаррос поділилася секретом своєї мотивації виступати на найвищому рівні.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Думаю, з мого боку сьогодні був хороший матч, хоча Кейтлін повернулася в гру і в другому сеті, як мені здалося, грала набагато краще, ніж у першому. Так, вважаю, що це був гарний виступ з мого боку. Я дуже задоволена тим, як змогла впоратися з другим сетом і показати хороший рівень, тому що в другій партії вона вже створила мені труднощі", прокоментувала Еліна перемогу над іспанкою Кейтлін Кеведо.

Світоліна розповіла, завдяки чому продовжує вдосконалюватися в тенісі.

"Я намагаюся ставати кращою на кожному тренуванні, у кожному матчі, на кожному турнірі, де граю. Думаю, я черпаю мотивацію з різних речей і від різних людей. У тому числі від людей в Україні. Війна в Україні дійсно дала мені інший погляд на життя. І моя сім'я, моя донька теж.

Мені здається, зараз я використовую свій час набагато розумніше. Щойно я виходжу на корт, я віддаю там 100%. А потім, що б я не робила, віддаю цьому 100% і не витрачаю надто багато часу на сторонні речі, які можуть мене відволікати або не роблять мене щасливою".

У третьому колі Ролан Гаррос 29 травня Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Тамарою Корпач.

Нагадаємо, що в першому раунді турніру одеситка насилу дотиснула угорку Анну Бондар.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Огляд впевненої перемоги Світоліної у другому колі Ролан Гаррос
Світоліна: Важка перемога в першому раунді додала мені впевненості
Світоліна легко впоралася з представницею Іспанії на шляху до третього кола Ролан Гаррос
Від Медведєва до Світоліної та Костюк: найбільші досягнення українців на Ролан Гаррос
Світоліна, Костюк і ще чотири українки зіграють на Ролан Гаррос 27 травня: анонс поєдинків

Останні новини