Світоліна – про самовдосконалення: Зараз використовую свій час набагато розумніше

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу в третє коло Ролан Гаррос поділилася секретом своєї мотивації виступати на найвищому рівні.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Думаю, з мого боку сьогодні був хороший матч, хоча Кейтлін повернулася в гру і в другому сеті, як мені здалося, грала набагато краще, ніж у першому. Так, вважаю, що це був гарний виступ з мого боку. Я дуже задоволена тим, як змогла впоратися з другим сетом і показати хороший рівень, тому що в другій партії вона вже створила мені труднощі",

Світоліна розповіла, завдяки чому продовжує вдосконалюватися в тенісі.

"Я намагаюся ставати кращою на кожному тренуванні, у кожному матчі, на кожному турнірі, де граю. Думаю, я черпаю мотивацію з різних речей і від різних людей. У тому числі від людей в Україні. Війна в Україні дійсно дала мені інший погляд на життя. І моя сім'я, моя донька теж.

Мені здається, зараз я використовую свій час набагато розумніше. Щойно я виходжу на корт, я віддаю там 100%. А потім, що б я не робила, віддаю цьому 100% і не витрачаю надто багато часу на сторонні речі, які можуть мене відволікати або не роблять мене щасливою".