Світоліна: Важка перемога в першому раунді додала мені впевненості

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) прокоментувала свій вихід у третій раунд Ролан Гаррос-2026.

"У першому сеті я грала дійсно добре. Звичайно, ти завжди очікуєш, що суперниця повернеться в гру та додасть, тому мені потрібно було залишатися сильною. Був дуже важкий гейм, коли потрібно було не дозволити їй зробити брейк, але я рада, що все так вийшло.

Те, що у першому раунді я виграла настільки важкий матч, звісно, додає впевненості. З урахуванням Риму в мене було чотири трисетових матчі поспіль. Сьогодні два сети, і це чудово. Але коли в першому раунді така запекла боротьба – ти одразу включаєш себе в цей режим.

Я вигравала юніорський Ролан Гаррос у 2010 році, просто шалено думати, що це було настільки давно. Я мріяла грати на великих стадіонах, я вже стільки всього пройшла на цьому турнірі… У мене вже є чоловік, донька, але я досі граю", – заявила українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.