Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки
У четвер, 28 травня, українську програму другого кола Ролан Гаррос закривала Олександра Олійникова. І саме її перемога принесла Україні ще один смачнючий рекорд.
Уперше в історії паризького мейджору до 1/16 фінала (третього кола) пробилися одразу чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.
Цікаво, що попередній рекорд був встановлений лише торік – тоді до третього кола дійшли три українки: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.
І це ще не все! Загалом українки вже здобули дев'ять перемог на Ролан Гаррос-2026, що щонайменше дозволило повторити національний рекорд турніру за кількістю виграних матчів.
Найбільша кількість перемог українців на РГ
- 9 – 2025, 2026(?*)
- 8 – 2017
- 7 – 2018, 2023
* В гонці за титулом залишаються чотири українки.
Варто додати, що РГ поки відстає від інших мейджорів за кількістю виграшів українців. Повна розкладка виглядає так:
- Australian Open: 14 (2024)
- Ролан Гаррос: 9 (2025, 2026?)
- Вімблдон : 11 (2023)
- US Open: 11 (2016)
Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam
- Еліна СВІТОЛІНА – 115;
- Андрій Медведєв – 63;
- Леся Цуренко – 38;
- Олександр Долгополов – 34;
- Марта КОСТЮК – 31;
- Катерина Бондаренко – 29;
- Альона Бондаренко – 26;
- Сергій Стаховський – 24;
- Даяна Ястремська – 24;
- Наталя Медведєва – 18;
- Юлія Вакуленко – 12;
- Тетяна Перебийніс – 12;
- Ангеліна Калініна – 11;
- Олена Брюховець – 11;
- Ілля Марченко – 8;
- Катерина Байндл – 6;
- Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 6;
- Юліана Федак – 4;
- Вікторія Кутузова – 4;
- Олена Татаркова – 4;
P.S. Дані після другого кола РГ-2026.
Всі українські тенісисти (23), які перемагали в основній сітці Ролан Гаррос
- Еліна СВІТОЛІНА – 36 (+1)
- Андрій Медведєв – 28
- Леся Цуренко – 10
- Сергій Стаховський – 7
- Олександр Долгополов – 6
- Марта КОСТЮК – 6
- Катерина Бондаренко – 5
- Олена Брюховець – 5
- Юлія Вакуленко – 4
- Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 4
- Даяна Ястремська – 4
- Альона Бондаренко – 3
- Ангеліна Калініна – 3
- Катерина Байндл – 2
- Вікторія Кутузова – 2
- Олександра ОЛІЙНИКОВА – 1
- Тетяна Перебийніс – 2
- Олена Татаркова – 2
- Юліана Федак – 2
- Марія Коритцева – 1
- Дмитро Поляков – 1
- Ольга Савчук – 1
- Дар'я СНІГУР – 1
Примітка. "+1" Світоліної – технична перемога над Козловою в 1/32 фіналу РГ-2019.