Ігор Грачов — 28 травня 2026, 15:37
Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки

У четвер, 28 травня, українську програму другого кола Ролан Гаррос закривала Олександра Олійникова. І саме її перемога принесла Україні ще один смачнючий рекорд.

Уперше в історії паризького мейджору до 1/16 фінала (третього кола) пробилися одразу чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Цікаво, що попередній рекорд був встановлений лише торік – тоді до третього кола дійшли три українки: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

І це ще не все! Загалом українки вже здобули дев'ять перемог на Ролан Гаррос-2026, що щонайменше дозволило повторити національний рекорд турніру за кількістю виграних матчів.

Найбільша кількість перемог українців на РГ

  • 9 – 2025, 2026(?*)
  • 8 – 2017
  • 7 – 2018, 2023

* В гонці за титулом залишаються чотири українки.

Варто додати, що РГ поки відстає від інших мейджорів за кількістю виграшів українців. Повна розкладка виглядає так:

  • Australian Open: 14 (2024)
  • Ролан Гаррос: 9 (2025, 2026?)
  • Вімблдон : 11 (2023)
  • US Open: 11 (2016)

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

  • Еліна СВІТОЛІНА 115;
  • Андрій Медведєв 63;
  • Леся Цуренко 38;
  • Олександр Долгополов 34;
  • Марта КОСТЮК 31;
  • Катерина Бондаренко 29;
  • Альона Бондаренко 26;
  • Сергій Стаховський 24;
  • Даяна Ястремська 24;
  • Наталя Медведєва 18;
  • Юлія Вакуленко 12;
  • Тетяна Перебийніс 12;
  • Ангеліна Калініна 11;
  • Олена Брюховець – 11;
  • Ілля Марченко – 8;
  • Катерина Байндл 6;
  • Юлія СТАРОДУБЦЕВА 6;
  • Юліана Федак – 4;
  • Вікторія Кутузова – 4;
  • Олена Татаркова – 4;

P.S. Дані після другого кола РГ-2026.

Всі українські тенісисти (23), які перемагали в основній сітці Ролан Гаррос

  • Еліна СВІТОЛІНА – 36 (+1)
  • Андрій Медведєв – 28
  • Леся Цуренко – 10
  • Сергій Стаховський – 7
  • Олександр Долгополов – 6
  • Марта КОСТЮК – 6
  • Катерина Бондаренко – 5
  • Олена Брюховець – 5
  • Юлія Вакуленко – 4
  • Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 4
  • Даяна Ястремська – 4
  • Альона Бондаренко – 3
  • Ангеліна Калініна – 3
  • Катерина Байндл – 2
  • Вікторія Кутузова – 2
  • Олександра ОЛІЙНИКОВА – 1
  • Тетяна Перебийніс – 2
  • Олена Татаркова – 2
  • Юліана Федак – 2
  • Марія Коритцева – 1
  • Дмитро Поляков – 1
  • Ольга Савчук – 1
  • Дар'я СНІГУР – 1

Примітка. "+1" Світоліної – технична перемога над Козловою в 1/32 фіналу РГ-2019.

