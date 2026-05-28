Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки

У четвер, 28 травня, українську програму другого кола Ролан Гаррос закривала Олександра Олійникова. І саме її перемога принесла Україні ще один смачнючий рекорд.

Уперше в історії паризького мейджору до 1/16 фінала (третього кола) пробилися одразу чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Цікаво, що попередній рекорд був встановлений лише торік – тоді до третього кола дійшли три українки: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

І це ще не все! Загалом українки вже здобули дев'ять перемог на Ролан Гаррос-2026, що щонайменше дозволило повторити національний рекорд турніру за кількістю виграних матчів.

Найбільша кількість перемог українців на РГ

9 – 2025, 2026(?*)

8 – 2017

7 – 2018, 2023

* В гонці за титулом залишаються чотири українки.

Варто додати, що РГ поки відстає від інших мейджорів за кількістю виграшів українців. Повна розкладка виглядає так:

Australian Open: 14 (2024)

Ролан Гаррос : 9 (2025, 2026?)

Вімблдон : 11 (2023)

US Open: 11 (2016)

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

Еліна СВІТОЛІНА – 115 ;

115 Андрій Медведєв – 63 ;

63 Леся Цуренко – 38 ;

38 Олександр Долгополов – 34 ;

34 Марта КОСТЮК – 31 ;

31 Катерина Бондаренко – 29 ;

29 Альона Бондаренко – 26 ;

26 Сергій Стаховський – 24 ;

24 Даяна Ястремська – 24 ;

24 Наталя Медведєва – 18 ;

18 Юлія Вакуленко – 12 ;

12 Тетяна Перебийніс – 12 ;

12 Ангеліна Калініна – 11 ;

11 Олена Брюховець – 11 ;

Ілля Марченко – 8;

Катерина Байндл – 6 ;

6 Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 6;

6; Юліана Федак – 4;

Вікторія Кутузова – 4;

Олена Татаркова – 4;

P.S. Дані після другого кола РГ-2026.

Всі українські тенісисти (23), які перемагали в основній сітці Ролан Гаррос

Еліна СВІТОЛІНА – 36 (+1)

– 36 (+1) Андрій Медведєв – 28

– 28 Леся Цуренко – 10

– 10 Сергій Стаховський – 7

– 7 Олександр Долгополов – 6

– 6 Марта КОСТЮК – 6

– 6 Катерина Бондаренко – 5

– 5 Олена Брюховець – 5

– 5 Юлія Вакуленко – 4

– 4 Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 4

– 4 Даяна Ястремська – 4

– 4 Альона Бондаренко – 3

– 3 Ангеліна Калініна – 3

– 3 Катерина Байндл – 2

– 2 Вікторія Кутузова – 2

– 2 Олександра ОЛІЙНИКОВА – 1

– 1 Те тяна Перебийніс – 2

– 2 Олена Татаркова – 2

– 2 Юліана Федак – 2

– 2 Марія Коритцева – 1

– 1 Дмитро Поляков – 1

– 1 Ольга Савчук – 1

– 1 Дар'я СНІГУР – 1

Примітка. "+1" Світоліної – технична перемога над Козловою в 1/32 фіналу РГ-2019.