Розгром третьої ракетки світу: огляд чвертьфіналу Світоліна – Гофф на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) легко обіграла третю у світовому рейтингу американку Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open і вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу австралійського мейджору.

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Чвертьфінал, 27 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка зрівняла рахунок, 2:2. Еліна провела 58 матч у кар'єрі проти тенісисток з топ-5 і 15 разів це сталося на турнірах Grand Slam. На рахунку українки в цих поєдинках 24 перемоги загалом, однак тільки 4 – на мейджорах.

У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу, "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.

Еліна провела свій 14 чвертьфінал на турнірах Grand Slam і вчетверте пройшла до півфіналу. Жодного разу до фіналу Світоліній поки не вдавалося дістатись.

На Australian Open раніше одеситка тричі зупинялася саме у чвертьфіналі (2018, 2019, 2025).

Від початку 2026 року Світоліна не програвала, здобувши 10 поспіль перемог. З наступного тижня вона вперше з 2021 року повернеться у топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).