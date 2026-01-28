Визначилася друга півфінальна пара жіночого одиночного розряду Australian Open

28 січня визначилася друга півфінальна пара в жіночому одиночному розряді на Australian Open. Казахстанка Єлена Рибакіна (5) зіграє проти американки Джессіки Пегули (6).

У чвертьфіналі Рибакіна обіграла Ігу Швьонтек (2, Польща) з рахунком 7:5, 6:1. Полька не дуже впевнено виcтупає на початку сезону, тому цей результат важко назвати несподіванкою. Єлена вдруге в кар'єрі дісталася до півфіналу в Мельбурні.

Пегула в американському дербі вчетверте в чотирьох очних зустрічах перемогла Аманду Анісімову (4) – 6:2, 7:6(1). Джессіка втретє в кар'єрі вийшла у півфінал турніру Grand Slam і вперше зробила це в Австралії.

Рибакіна і Пегула раніше провели між собою 6 поєдинків, кожна тенісистка виграла тричі.

Півфінальні пари Australian Open

– Аріна Сабалєнка (-) Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США)

Обидва поєдинки відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7). У чвертьфіналі наша тенісистка розгромила третю ракетку світу Коко Гофф зі США.