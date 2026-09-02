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Найближча переслідувачка Костюк у рейтингу WTA програла на старті US Open

Станіслав Матусевич — 2 вересня 2026, 00:53
Найближча переслідувачка Костюк у рейтингу WTA програла на старті US Open
Белінда Бенчич
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Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (12) несподівано поступилася на старті US Open представниці Казахстану Юлії Путінцевій (84).

Гра тривала 2 години 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 3:6.

Бенчич у поточному рейтингу WTA знаходиться на одну позицію нижче, ніж українка Марта Костюк, яка йде 11-ю.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 1 вересня

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:4, 5:7, 3:6

Суперниці зустрічалися всьоме, Путінцева виграла четвертий матч.

Нагадаємо, що Костюк у першому колі US Open перемогла австралійку Сторм Гантер (169), й у другому раунді змагань 2 серпня зіграє проти американки Слоан Стівенс (208).

US Open Марта Костюк Белінда Бенчич

Белінда Бенчич

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