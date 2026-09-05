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Костюк – про майбутній матч із Носковою на US Open: Сподіваюся, вдасться зіграти краще, ніж на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 5 вересня 2026, 18:13
Костюк – про майбутній матч із Носковою на US Open: Сподіваюся, вдасться зіграти краще, ніж на Вімблдоні
Марта Костюк
btu.org.ua

Марта Костюк прокоментувала майбутній матч 1/8 фіналу US Open проти чеської тенісистки Лінди Носкової. Після поразки від суперниці на Вімблдоні українка сподівається виступити краще.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

умаю, грати проти неї на харді – це точно зовсім інше, ніж на траві. Мені здається, вона дуже добре грає на траві, тому… Не знаю, тут усе точно буде інакше. Лінда чудова тенісистка, усе ще молода, у неї потужна подача. Сподіваюся, цього разу під час матчу мені вдасться щось із нею зробити – не так, як на Вімблдоні. На нас чекатиме хороша боротьба", – сказала Марта.

Поєдинок між Костюк та Носковою відбудеться 6 вересня у Нью-Йорку, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що 5 вересня матч 1/8 фіналу US Open зіграє інша українка, Юлія Стародубцева. її суперницею стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна.

US Open Марта Костюк Лінда Носкова

US Open

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