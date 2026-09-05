Костюк – про майбутній матч із Носковою на US Open: Сподіваюся, вдасться зіграти краще, ніж на Вімблдоні

Марта Костюк прокоментувала майбутній матч 1/8 фіналу US Open проти чеської тенісистки Лінди Носкової. Після поразки від суперниці на Вімблдоні українка сподівається виступити краще.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

"Д умаю, грати проти неї на харді – це точно зовсім інше, ніж на траві. Мені здається, вона дуже добре грає на траві, тому… Не знаю, тут усе точно буде інакше. Лінда чудова тенісистка, усе ще молода, у неї потужна подача. Сподіваюся, цього разу під час матчу мені вдасться щось із нею зробити – не так, як на Вімблдоні. На нас чекатиме хороша боротьба", – сказала Марта.

Поєдинок між Костюк та Носковою відбудеться 6 вересня у Нью-Йорку, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що 5 вересня матч 1/8 фіналу US Open зіграє інша українка, Юлія Стародубцева. її суперницею стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна.