Костюк – про майбутній матч із Носковою на US Open: Сподіваюся, вдасться зіграти краще, ніж на Вімблдоні
Марта Костюк
btu.org.ua
Марта Костюк прокоментувала майбутній матч 1/8 фіналу US Open проти чеської тенісистки Лінди Носкової. Після поразки від суперниці на Вімблдоні українка сподівається виступити краще.
Слова Костюк наводить Великий теніс України.
"Думаю, грати проти неї на харді – це точно зовсім інше, ніж на траві. Мені здається, вона дуже добре грає на траві, тому… Не знаю, тут усе точно буде інакше. Лінда чудова тенісистка, усе ще молода, у неї потужна подача. Сподіваюся, цього разу під час матчу мені вдасться щось із нею зробити – не так, як на Вімблдоні. На нас чекатиме хороша боротьба", – сказала Марта.
Поєдинок між Костюк та Носковою відбудеться 6 вересня у Нью-Йорку, час початку зустрічі визначиться пізніше.
Нагадаємо, що 5 вересня матч 1/8 фіналу US Open зіграє інша українка, Юлія Стародубцева. її суперницею стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна.