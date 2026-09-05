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Думаю, це буде ще один складний матч: Носкова – про гру проти Костюк в 1/8 фіналу US Open

Микола Літвінов — 5 вересня 2026, 20:51
Думаю, це буде ще один складний матч: Носкова – про гру проти Костюк в 1/8 фіналу US Open
Лінда Носкова
Getty Images

Чеська тенісистка Лінда Носкова заявила, що очікує важкого протистояння у грі 1/8 фіналу US Open проти українки Марти Костюк.

Її слова передає Великий теніс України.

"Думаю, це буде ще один складний матч. Вона не віддає жодного м'яча й чудово грає цього року.

Я не буду згадувати наш поєдинок у Лондоні. Зараз зовсім інші умови, та й на початку гри нерви будуть іншими. Повністю порівнювати ці матчі не можна".

Поєдинок між Костюк та Носковою відбудеться 6 вересня у Нью-Йорку, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Зауважимо, що тенісистки вже зустрічалися цього року. Костюк поступилася чешці із рахунком 4:6, 4:6 у півфіналі Вімблдона. Зрештою, Носкова стала чемпіонкою того "трав'яного" мейджору.

Додамо, що 5 вересня матч 1/8 фіналу US Open зіграє інша українка, Юлія Стародубцева. її суперницею стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна.

US Open Марта Костюк Лінда Носкова

Лінда Носкова

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