Еліна Світоліна — Діан Паррі: огляд матчу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) перемогла француженку Діан Паррі (40) у другому раунді Ролан Гаррос.

Огляд матчу

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Друге коло, 30 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:4, 7:6 (3)

У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу румунки Ани Богдан та росіянки Анастасії Павлюченкової.

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Нагадаємо, що сьогодні інші українські тенісистки теж зіграли поєдинки другого раунду. Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань, а Марта Костюк поступилась хорватці Донні Векич.