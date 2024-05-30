Еліна Світоліна — Діан Паррі: огляд матчу Ролан Гаррос
Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) перемогла француженку Діан Паррі (40) у другому раунді Ролан Гаррос.
Огляд матчу
Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 30 травня
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 30 травня
Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:4, 7:6 (3)
У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу румунки Ани Богдан та росіянки Анастасії Павлюченкової.
Нагадаємо, що сьогодні інші українські тенісистки теж зіграли поєдинки другого раунду. Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань, а Марта Костюк поступилась хорватці Донні Векич.