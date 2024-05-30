Ястремська не залишила шансів для Яфань у другому колі Ролан Гаррос
Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) перемогла китаянку Ван Яфань (68) у другому раунді Ролан Гаррос.
Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 6:2, 6:0. Українка не залишила жодних шансів для суперниці з Китаю.
Зазначимо, що це була перша зустріч тенісисток.
Відтак Даяна продовжила шлях на найуспішнішому для себе Ролан Гарросі. На попередніх п'яти розіграшах українка вилітала у першому раунді, а на цьогорічному турнірі вже пройшла у третє коло.
У наступному раунді Ястремська зустрінеться з третьою ракеткою світу американкою Коко Гофф.
Друге коло
30 травня
Нагадаємо, у першому раунді Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович.
Сьогодні інші дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна зіграють матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції.