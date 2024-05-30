Ястремська не залишила шансів для Яфань у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) перемогла китаянку Ван Яфань (68) у другому раунді Ролан Гаррос.

Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 6:2, 6:0. Українка не залишила жодних шансів для суперниці з Китаю.

Зазначимо, що це була перша зустріч тенісисток.

Відтак Даяна продовжила шлях на найуспішнішому для себе Ролан Гарросі. На попередніх п'яти розіграшах українка вилітала у першому раунді, а на цьогорічному турнірі вже пройшла у третє коло.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з третьою ракеткою світу американкою Коко Гофф.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Друге коло

30 травня





Даяна Ястремська (Україна) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0



Нагадаємо, у першому раунді Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович. Сьогодні інші дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна зіграють матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції.