Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська не залишила шансів для Яфань у другому колі Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 30 травня, 13:09
Ястремська не залишила шансів для Яфань у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) перемогла китаянку Ван Яфань (68) у другому раунді Ролан Гаррос.

Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 6:2, 6:0. Українка не залишила жодних шансів для суперниці з Китаю.

Зазначимо, що це була перша зустріч тенісисток.

Відтак Даяна продовжила шлях на найуспішнішому для себе Ролан Гарросі. На попередніх п'яти розіграшах українка вилітала у першому раунді, а на цьогорічному турнірі вже пройшла у третє коло.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з третьою ракеткою світу американкою Коко Гофф.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло
30 травня

Даяна Ястремська (Україна) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0

Нагадаємо, у першому раунді Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович.

Сьогодні інші дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна зіграють матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції.


Roland Garros Ролан Гаррос Даяна Ястремська

Roland Garros

Швьонтек у 3-годинному матчі здолала Осаку на шляху до третього кола Ролан Гаррос
Ястремська, Костюк та Кіченок зіграють матчі на Roland Garros
В 11-те вам кажуть – Світоліна у першому колі не програє!
Слідом за Цуренко: Калініна не змогла продовжити гру першого кола Ролан Гаррос
Світоліна здобула вольову перемогу над Плішковою на старті Ролан Гаррос

Останні новини