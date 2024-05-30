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Векич не шкодує українок: Костюк зазнала поразки у другому колі Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 30 травня, 14:49
Векич не шкодує українок: Костюк зазнала поразки у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилась Донні Векич (40) у другому раунді Ролан Гаррос.

Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Українка жахливо розпочала перший сет, програвши 5 геймів підряд. Костюк почала успішно відіграватися та зробила рахунок рівним (5:5). Проте кінцівка сету все-таки була за Векич.

Другий сет пройшов більш рівно. Суперниці почергово вигравали гейми. Однак, знову хорватка виявилась сильнішою наприкінці сету.

Варто додати, що це була перша зустріч тенісисток.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло
30 травня

Донна Векич (Хорватія) — Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:4

Відтак Векич знову перемогла представницю України. У першому раунді хорватка пройшла Лесю Цуренко.

Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань у другому колі змагання.

Зазначимо, що сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна теж проведе поєдинок на цій стадії турніру. Суперником стане Діан Паррі з Франції. Напередодні Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Плішковою.



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