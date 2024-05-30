Векич не шкодує українок: Костюк зазнала поразки у другому колі Ролан Гаррос
Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилась Донні Векич (40) у другому раунді Ролан Гаррос.
Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 7:5, 6:4.
Українка жахливо розпочала перший сет, програвши 5 геймів підряд. Костюк почала успішно відіграватися та зробила рахунок рівним (5:5). Проте кінцівка сету все-таки була за Векич.
Другий сет пройшов більш рівно. Суперниці почергово вигравали гейми. Однак, знову хорватка виявилась сильнішою наприкінці сету.
Варто додати, що це була перша зустріч тенісисток.
Друге коло
30 травня
Відтак Векич знову перемогла представницю України. У першому раунді хорватка пройшла Лесю Цуренко.
Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань у другому колі змагання.
Зазначимо, що сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна теж проведе поєдинок на цій стадії турніру. Суперником стане Діан Паррі з Франції. Напередодні Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Плішковою.