Векич не шкодує українок: Костюк зазнала поразки у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилась Донні Векич (40) у другому раунді Ролан Гаррос.

Поєдинок, який перенесли через погодні умови, завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Українка жахливо розпочала перший сет, програвши 5 геймів підряд. Костюк почала успішно відіграватися та зробила рахунок рівним (5:5). Проте кінцівка сету все-таки була за Векич.

Другий сет пройшов більш рівно. Суперниці почергово вигравали гейми. Однак, знову хорватка виявилась сильнішою наприкінці сету.

Варто додати, що це була перша зустріч тенісисток.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Друге коло

30 травня





Донна Векич (Хорватія) — Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:4

Відтак Векич знову перемогла представницю України. У першому раунді хорватка пройшла Лесю Цуренко. Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань у другому колі змагання. Зазначимо, що сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна теж проведе поєдинок на цій стадії турніру. Суперником стане Діан Паррі з Франції. Напередодні Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Плішковою.



