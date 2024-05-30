Світоліна: На Ролан Гаррос завжди важко грати проти французьких тенісисток

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) поділилася емоціями від перемоги над француженкою Діан Паррі (40) у другому раунді Ролан Гаррос.

Українка дала коментар на післяматчевому флешінтерв'ю.

"Паррі — чудова спортсменка. На Ролан Гаррос завжди складно грати проти французьких тенісисток, але глядачі були справедливими щодо мене. Я намагалась змусити себе грати краще і насолоджуватися матчем.

Я вела з двома брейками в другому сеті, але потім Діан стала гостріше пробивати та краще спрямовувати удари — вона нічого не втрачала. Я очікувала подібного, а мені не вистачало енергії, було непросто завершити матч" — сказала Світоліна.

У наступному поєдинку Еліна зустрінеться з переможницею матчу румунки Ани Богдан та росіянки Анастасії Павлюченкової.

Нагадаємо, що сьогодні інші українські тенісистки теж зіграли поєдинки другого раунду. Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань, а Марта Костюк поступилась хорватці Донні Векич.