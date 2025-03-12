Світоліна проявила характер та обіграла Пегулу: огляд матчу в Індіан-Веллсі
Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) обіграла четверту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу, в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Попри майже 3-годинну паузу та програний перший сет українка зуміла здійснити камбек та впевнено обіграти суперницю в другій та третій партії.
Огляд поєдинку
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Четверте коло, 11 березня
Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Пегула (США) 5:7, 6:1, 6:2
Це була восьма зустріч суперниць і третя перемога одеситки. Місяць тому вона поступилася Пегулі на турнірі аналогічної категорії у катарській Досі.
У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою, яка впевнено розібралася з Єлєною Рибакіною з Казахстану.
Найкращим результатом Еліни на турнірі в Індіан-Веллсі є півфінал у 2019 році.
Нагадаємо, що у другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).
Інша українська тенісистка Марта Костюк (24) у двох сетах поступилась китаянці Цінь Вен Чжен (9) та покинула турнір в Індіан-Веллсі.