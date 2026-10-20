Більше не хочу жити життям, у якому не почуваюся щасливою: Світоліна – про розлучення з Монфісом

Еліна Світоліна (6) опублікувала нове звернення, у якому детальніше пояснила своє рішення розлучитися з Гаелем Монфісом.

Відповідну публікацію українська тенісистка залишила в Інстаграмі.

Перша ракетка України зазначила, що у попередньому дописі назвала лише одну із причин, які вплинули на її рішення та змусили замислитися над своїм життям та майбутнім.

"Коли ти живеш у реаліях війни понад 4,5 роки, проходячи крізь стільки різних ситуацій, емоцій та складних моментів, ти природно починаєш дивитися на життя по-іншому. Твій світогляд змінюється, змінюються цінності та пріоритети, і ти починаєш розуміти, чого насправді прагнеш від життя. У певний момент я просто усвідомила, що більше не хочу жити життям, у якому не почуваюся справді щасливою. І повірте мені, прийти до цього рішення було неймовірно важко. Я дуже люблю і поважаю свого чоловіка. І я завжди любитиму й цінуватиму його як особистість. Саме тому для мене було так важливо бути чесною – як із ним, так і з самою собою", – написала 32-річна спортсменка.

За словами українки, деякі речі надто особисті, щоб ділитися ними публічно.

"Таким був і залишається мій погляд на оголошення про завершення нашого шлюбу, але, як деякі з вас бачили, кар'єра Гаеля раптово перервалася після того, як він вирішив зупинитися через нашу ситуацію. На жаль, на його адресу лунало багато звинувачень, на які він не заслуговував, тому ми випустили спільну заяву. Я лише сподіваюся, що це допоможе вам трохи краще зрозуміти те, що я намагалася сказати. Але, будь ласка, будьте добрі та поставтеся з розумінням – для нас обох це зараз неймовірно важкий час", – додала Еліна.

У пресі була інформація, що французький тенісист достроково завершив кар'єру через розлучення зі Світоліною.

Зазначимо, що пара була разом з 2019 року, а у 2021-му Світоліна та Монфіс узаконили свої стосунки, відсвяткувавши розкішне весілля. У жовтні 2022-го зіркові тенісисти вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

У 2026 році Еліна та Гаель вперше зіграли разом у парному розряді – трапилося це на US Open і у підсумку тенісисти дісталися півфіналу, де програли парі Бенчіч/Коболлі.

Раніше повідомлялось, що Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA Finals.