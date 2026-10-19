Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір, Костюк має мінімальні шанси: становище у Чемпіонській гонці

Лідерка укранського тенісу Еліна Світоліна посідає шосту позицію у Чемпіонській гонці й гарантувала собі перше з 2019 року потрапляння на Підсумковий турнір. Марта Костюк іде десятою й має невеликі шанси піднятися у топ-8 і зіграти в Індіан-Веллсі.

Вісім найкращих тенісисток тенісисток за результатами сезону кваліфікуються на WTA Finals. Семеро з них уже відомі. Це Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Коко Гофф, Еліна Світоліна та Лінда Носкова.

Остання як переможниця Вімблдона уже гарантувала собі поїздку на Підсумковий турнір, навіть якщо завершить сезон поза топ-8.

Чемпіонська гонка WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7502; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6560; (3). Мірра Андрєєва (-) – 6371; (4). Джессіка Пегула (США) – 5835; (5). Коко Гофф (США) – 5774; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5131; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4735; (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4354; (10). Іга Швьонтек (Польща) – 4189; (9). Марта Костюк (Україна) – 3920.

За останню восьму путівку до Індіан-Веллса борються Мухова, Швьонтек і Костюк. Оскільки до завершення сезону тенісисткам залишилося зіграти тільки два турніри WTA 500 у Нінбо та Токіо, відіграти у Кароліни солідне відставання буде для Іги та Марти надскладним завданням, хоч чешка на останні змагання не заявлена.

Швьонтек для випередження Мухової потрібно вигравати один турнір, а на іншому виходити до чверьфіналу. Костюк необхідні мінімум перемога і фінал. Зважаючи на не найкращу форму обох та наявність пошкоджень, шансів на такий розвиток подій небагато.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна продовжує посідати шосте місце, а Костюк – десяте.